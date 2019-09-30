Хоккейный арбитр погиб в ДТП в возрасте 20 лет

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Хоккейный судья Артём Шошков скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 20 лет.
Хоккейный арбитр погиб в ДТП в возрасте 20 лет
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея Московской области, 29 сентября в результате ДТП погиб 20-летний арбитр Артём Шошков.

Он входил в электростальскую судейскую коллегию, работал на играх открытого первенства Московской области, Молодёжной хоккейной лиги и Ночной хоккейной лиги, был внесён в список перспективных судей Высшей хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

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