Источник: ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» €6 млн за Салу

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Британский «Кардифф» должен заплатить французскому «Нанту» €6 млн за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы.
Источник: ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» €6 млн за Салу
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, комитет по статусу игроков Международной футбольной федерации (ФИФА) обязал «Кардифф Сити» заплатить «Нанту» €6 млн за трансфер погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы. Эта сумма соответствует первому взносу, который валлийский клуб должен был заплатить французам за переход игрока.

21 января Сала вылетел в Кардифф, однако его самолёт потерпел крушение в небе над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено на дне канала через некоторое время.

Ранее сообщалось, что 20-летний футбольный вратарь из Уэльса найден мёртвым.

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