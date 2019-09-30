Источник: ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» €6 млн за Салу

Британский «Кардифф» должен заплатить французскому «Нанту» €6 млн за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы.

Как сообщает Sky Sports, комитет по статусу игроков Международной футбольной федерации (ФИФА) обязал «Кардифф Сити» заплатить «Нанту» €6 млн за трансфер погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы. Эта сумма соответствует первому взносу, который валлийский клуб должен был заплатить французам за переход игрока.

21 января Сала вылетел в Кардифф, однако его самолёт потерпел крушение в небе над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено на дне канала через некоторое время.

Ранее сообщалось, что 20-летний футбольный вратарь из Уэльса найден мёртвым.