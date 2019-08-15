Футбольный вратарь из Уэльса покончил жизнь самоубийством

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Валлийский вратарь Джоэл Дарлингтон покончил жизнь самоубийством.
Футбольный вратарь из Уэльса покончил жизнь самоубийством
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Как сообщает Daily Post, тело 20-летнего Дарлингтона обнаружили в гараже его мать и брат. 

По данным СМИ, спортсмен страдал от сильных болей в спине из-за повреждения позвоночного диска. 

Несколько лет назад вратарь проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед», но получил перелом руки. Позже спортсмен выступал за валлийский «Бала Таун» и юношеские сборные страны. 

Ранее экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой.

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