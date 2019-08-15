Футбольный вратарь из Уэльса покончил жизнь самоубийством
- @Joeld98Joel
Как сообщает Daily Post, тело 20-летнего Дарлингтона обнаружили в гараже его мать и брат.
По данным СМИ, спортсмен страдал от сильных болей в спине из-за повреждения позвоночного диска.
Несколько лет назад вратарь проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед», но получил перелом руки. Позже спортсмен выступал за валлийский «Бала Таун» и юношеские сборные страны.
Ранее экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой.