Экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой
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Согласно результатам экспертизы, перед крушением Эмилиано Сала и пилот самолёта Дэвид Ибботсон подверглись воздействию опасного уровня угарного газа. Отравление было настолько сильным, что могло вызвать потерю сознания или сердечный приступ.
Самолёт с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту потерпел крушение небе над Ла-Маншем 21 января.
Ранее сообщалось об исчезновении футболистки сборной Швейцарии.