Экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой

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Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовал результаты экспертизы по делу об авиакатастрофе, в которой погиб футболист Эмилиано Сала.
Экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Согласно результатам экспертизы, перед крушением Эмилиано Сала и пилот самолёта Дэвид Ибботсон подверглись воздействию опасного уровня угарного газа. Отравление было настолько сильным, что могло вызвать потерю сознания или сердечный приступ.

Самолёт с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту потерпел крушение небе над Ла-Маншем 21 января.

Ранее сообщалось об исчезновении футболистки сборной Швейцарии.

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