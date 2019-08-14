Экспертиза показала, что футболист Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовал результаты экспертизы по делу об авиакатастрофе, в которой погиб футболист Эмилиано Сала.

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Согласно результатам экспертизы, перед крушением Эмилиано Сала и пилот самолёта Дэвид Ибботсон подверглись воздействию опасного уровня угарного газа. Отравление было настолько сильным, что могло вызвать потерю сознания или сердечный приступ. Самолёт с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту потерпел крушение небе над Ла-Маншем 21 января. Ранее сообщалось об исчезновении футболистки сборной Швейцарии.