Канадские СМИ назвали хоккеиста «Торонто» Михеева русским на задании

В канадском издании Toronto Sun прокомментировали дебют российского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».

«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании», — говорится в материале Toronto Sun.

В статье также отмечается, что нападающий уже делает успехи в изучении английского и неплохо адаптируется к местной жизни.

В матче с «Оттавой» Михеев набрал два очка, забросив одну шайбу и отметившись результативной передачей. «Торонто» одержал победу со счётом 5:3.

Ранее Yahoo Canada Sports оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ.