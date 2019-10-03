Канадские СМИ назвали хоккеиста «Торонто» Михеева русским на задании
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«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании», — говорится в материале Toronto Sun.
В статье также отмечается, что нападающий уже делает успехи в изучении английского и неплохо адаптируется к местной жизни.
В матче с «Оттавой» Михеев набрал два очка, забросив одну шайбу и отметившись результативной передачей. «Торонто» одержал победу со счётом 5:3.
Ранее Yahoo Canada Sports оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ.