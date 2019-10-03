В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ

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Канадские СМИ прокомментировали дебют российского форварда Ильи Михеева за «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
  • Reuters

«Михеев излучал уверенность перед журналистами. Уверенность нужна, когда ты занимаешь такую смелую позицию и говоришь, что канадцы должны есть больше супа. Если забыть о вкусовых предпочтениях, Михеев смог ярко заявить о себе в дебютном матче», — отмечается в материале Yahoo Canada Sports.

В статье говорится, что россиянин после такой игры может подарить фанатам «Лифс» большие надежды на успешное выступление в сезоне. 

В матче с «Оттавой» Михеев набрал два очка, забросив одну шайбу и отметившись результативной передачей. «Торонто» одержал победу со счётом 5:3.

Ранее Михеев рассказал о своей адаптации в Канаде.

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