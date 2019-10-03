Два очка Михеева в его дебютном матче в НХЛ помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»
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Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Остон Мэттьюс, а также отличились Фредерик Готье, Тревор Мур и россиянин Илья Михеев. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.
Михеев также отметился результативной передачей и набрал, таким образом, два очка в своём дебютном матче в НХЛ.
В следующей игре «Торонто» встретится «Коламбус Блю Джекетс», а «Оттава» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее голы Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ.