Два очка Михеева в его дебютном матче в НХЛ помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Остон Мэттьюс, а также отличились Фредерик Готье, Тревор Мур и россиянин Илья Михеев. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

Михеев также отметился результативной передачей и набрал, таким образом, два очка в своём дебютном матче в НХЛ.

В следующей игре «Торонто» встретится «Коламбус Блю Джекетс», а «Оттава» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее голы Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ.