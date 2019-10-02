Ласицкене ответила на вопрос о своей подготовке к Играм-2020
- РИА Новости
«Мысленно, если честно, нет, а технически и физически мы уже давно готовимся. Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер. — RT) рассматривал все эти старты, весь сезон как подготовку к Токио. Там, кстати, будет такая же погода без кондиционеров», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.
Игры-2020 в Токио могут стать первыми для 26-летней спортсменки, которая стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра.
Ранее Ласицкене высказалась об уровне организации ЧМ по лёгкой атлетике 2019 года.