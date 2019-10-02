Ласицкене высказалась об уровне организации ЧМ по лёгкой атлетике 2019 года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, поделилась мнением об организации мирового первенства 2019 года в столице Катара — Дохе.

«100%, что это не самый удачный чемпионат мира. Условия были очень сложными. Если сказать, что выступать было тяжело, то это мягко сказано. Мы даже не выходили на улицу, старались как можно реже там появляться. Это на самом деле сауна. Я уже жду, когда вдохну свежий воздух, потому что там его просто нет. Было 80% влажности, в номерах неприятные кондиционеры. Это и вызвало такие негативные комментарии, тем более что из-за этого чемпионата мира сезон получился очень длинным», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.

Она отметила, что даже если бы соревнования проходили в конце октября, всё равно было бы слишком жарко.

«Организация была не самая удачная, но я старалась не отвлекаться, чего желаю всем, кто продолжает бороться со всеми условиями. Это чемпионат мира, и все в равном положении», — добавила спортсменка.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе, проходящем с 27 сентября по 6 октября, с результатом 2,04 м. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 году.

Ранее Ласицкене заявила, что статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража.