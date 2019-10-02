Ласицкене высказалась об уровне организации ЧМ по лёгкой атлетике 2019 года

Короткая ссылка
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, поделилась мнением об организации мирового первенства 2019 года в столице Катара — Дохе.
Ласицкене высказалась об уровне организации ЧМ по лёгкой атлетике 2019 года
  • РИА Новости

«100%, что это не самый удачный чемпионат мира. Условия были очень сложными. Если сказать, что выступать было тяжело, то это мягко сказано. Мы даже не выходили на улицу, старались как можно реже там появляться. Это на самом деле сауна. Я уже жду, когда вдохну свежий воздух, потому что там его просто нет. Было 80% влажности, в номерах неприятные кондиционеры. Это и вызвало такие негативные комментарии, тем более что из-за этого чемпионата мира сезон получился очень длинным»,  — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.

Она отметила, что даже если бы соревнования проходили в конце октября, всё равно было бы слишком жарко.

«Организация была не самая удачная, но я старалась не отвлекаться, чего желаю всем, кто продолжает бороться со всеми условиями. Это чемпионат мира, и все в равном положении»,  — добавила спортсменка.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе, проходящем с 27 сентября по 6 октября, с результатом 2,04 м. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 году.

Ранее Ласицкене заявила, что статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить