Ласицкене: статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража
- РИА Новости
«Как никого рядом? Рядом все! Нельзя расслабляться. Статус трёхкратной чемпионки мира только прибавляет ответственности и мандража. Поэтому работать надо ещё больше, ведь эти титулы могут расслабить. Так что я только пару дней буду весёлой и счастливой, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна буду вернуться», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.
26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.
Ранее Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих.