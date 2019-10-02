Ласицкене: статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала, ощущает ли она, что стала недосягаемой для своих соперниц.
Ласицкене: статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража
  • РИА Новости

«Как никого рядом? Рядом все! Нельзя расслабляться. Статус трёхкратной чемпионки мира только прибавляет ответственности и мандража. Поэтому работать надо ещё больше, ведь эти титулы могут расслабить. Так что я только пару дней буду весёлой и счастливой, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна буду вернуться», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих.

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