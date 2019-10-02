Ласицкене: статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала, ощущает ли она, что стала недосягаемой для своих соперниц.

«Как никого рядом? Рядом все! Нельзя расслабляться. Статус трёхкратной чемпионки мира только прибавляет ответственности и мандража. Поэтому работать надо ещё больше, ведь эти титулы могут расслабить. Так что я только пару дней буду весёлой и счастливой, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна буду вернуться», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих.