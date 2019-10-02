Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала, чем победа на мировом первенстве 2019 года в Катаре отличается от предыдущих.

«Давление, естественно, было, но я ничего не читала, не разрешала себе погружаться в этот омут. Понимала, что от меня требуется выполнять свою работу и установки тренера, сделать всё возможное, чтобы завоевать золото», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 метра. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Ласицкене отреагировала на поздравление IAAF, в котором её назвали россиянкой.