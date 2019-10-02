Ласицкене о нейтральном статусе: весь мир понимает, что мы россияне
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«К этому невозможно привыкнуть, это неприятно. Но это и не собьёт нас с пути. Я знаю, что нами гордятся, а весь мир понимает, что мы россияне. Меня это не остановит», — заявила Ласицкене по прилёте в Москву.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.
Ранее Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих.