«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Максима Чудинова, Никиты Щербака и Кирилла Семёнова, а Свен Андригетто и Сергей Шумаков стали авторами дублей.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» по буллитам взяла верх над московским «Динамо» — 2:1. За столичный клуб отличился Игорь Полыгалов. Победу «Северстали» принесли шайба Никиты Хлыстова и буллит Юрия Трубачёва.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ.

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