«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Артёма Галимова и Эмиля Галимова. СКА ответил шайбой Алексея Бывальцва.
В параллельном матче финский «Йокерит» на выезде одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1. За скандинавский клуб забили Хенри Иконен и Йон Норман, а российская команда ответила голом Александра Брынцева.
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