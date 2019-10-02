«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ
  • © ak-bars.ru

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Артёма Галимова и Эмиля Галимова. СКА ответил шайбой Алексея Бывальцва.

В параллельном матче финский «Йокерит» на выезде одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 2:1. За скандинавский клуб забили Хенри Иконен и Йон Норман, а российская команда ответила голом Александра Брынцева.

Ранее Олег Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной.

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