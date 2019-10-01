Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок раскритиковал свою команду за ошибки, допущенные в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Это не ЦСКА нас переиграл, мы сами проиграли. Идут ошибки, которые нельзя допускать. С дисциплиной проблемы. Когда игроки выскакивают вшестером в большинстве… Как так вышло, я сам понять хочу. Но в голову же не залезть хоккеистам. Ты стоишь, офигеваешь и думаешь: «Это нормально?» — рассказал Знарок после матча.

Также главный тренер «Спартака» выразил надежду, что следующий матч в исполнении его команды будет другим.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.