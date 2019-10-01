Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок раскритиковал свою команду за ошибки, допущенные в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.
Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной
  • РИА Новости

«Это не ЦСКА нас переиграл, мы сами проиграли. Идут ошибки, которые нельзя допускать. С дисциплиной проблемы. Когда игроки выскакивают вшестером в большинстве… Как так вышло, я сам понять хочу. Но в голову же не залезть хоккеистам. Ты стоишь, офигеваешь и думаешь: «Это нормально?» — рассказал Знарок после матча.

Также главный тренер «Спартака» выразил надежду, что следующий матч в исполнении его команды будет другим.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить