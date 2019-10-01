ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, которая проходила на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой армейцев со счётом 9:3.

В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Капризов, дублем отметился Михаил Григоренко. Также заброшенными шайбами отличились Линден Вей, Сергей Калинин, Иржи Секач и Константин Окулов.

У «Спартака» сирену за воротами соперника зажигали Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров и Мартиньш Карсумс.

ЦСКА одержал десятую победу в 13 матчах. Для «Спартака» это девятое поражение в 14 встречах.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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