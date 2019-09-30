«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург».

Встреча, проходившая в Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Авангарда».

В составе победителей дубль на счету Сергея Шумакова, ещё одна шайба на счету Тейлора Бека. У «Металлурга» забрасывали Владимир Галузин и Эрик О’Делл.

В других матчах игрового дня СКА обыграл рижское «Динамо» (3:0), а московское «Динамо» в овертайме уступило «Йокериту» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Нефтехимик» в КХЛ.