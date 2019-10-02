Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси»

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Челси».

«Действительно, Роман Абрамович через Юрия Жиркова передавал: если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: «Он не уехал и загубил себя». Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», — заявил Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

29-летний хавбек играет за ЦСКА с 2008 года. В его активе 74 гола и 88 голевых передач в 342 матчах за московский клуб. В нынешнем сезоне он ещё ни разу не выходил на поле из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко рассказал, как проходит восстановление полузащитника Алана Дзагоева после травмы.