Гончаренко о травме Дзагоева: это наша головная боль

Короткая ссылка
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходит восстановление полузащитника Алана Дзагоева после травмы.
Гончаренко о травме Дзагоева: это наша головная боль
  • РИА Новости

«Это наша больная тема. После того как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда вернётся. Может быть, через неделю вернётся в общую группу, пока занимается по индивидуальной программе. Мы верим, что он нам ещё поможет», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

29-летний хавбек не принимал участия в официальных матчах за ЦСКА с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

Ранее сообщалось, что Гончаренко был признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить