Гончаренко о травме Дзагоева: это наша головная боль

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходит восстановление полузащитника Алана Дзагоева после травмы.

«Это наша больная тема. После того как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда вернётся. Может быть, через неделю вернётся в общую группу, пока занимается по индивидуальной программе. Мы верим, что он нам ещё поможет», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

29-летний хавбек не принимал участия в официальных матчах за ЦСКА с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

Ранее сообщалось, что Гончаренко был признан лучшим тренером сентября в РПЛ.