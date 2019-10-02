Гончаренко о травме Дзагоева: это наша головная боль
- РИА Новости
«Это наша больная тема. После того как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда вернётся. Может быть, через неделю вернётся в общую группу, пока занимается по индивидуальной программе. Мы верим, что он нам ещё поможет», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
29-летний хавбек не принимал участия в официальных матчах за ЦСКА с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.
Ранее сообщалось, что Гончаренко был признан лучшим тренером сентября в РПЛ.