Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ
- @pfc_cska
Об этом сообщает официальный Twitter лиги.
В сентябре ЦСКА под руководством Гончаренко одержал три победы в трёх матчах чемпионата страны.
На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 25 очками.
Помимо него, на награду были номинированы Юрий Сёмин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).
Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.