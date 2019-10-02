Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим наставником Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.

Об этом сообщает официальный Twitter лиги.

В сентябре ЦСКА под руководством Гончаренко одержал три победы в трёх матчах чемпионата страны.

На данный момент армейцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 25 очками.

Помимо него, на награду были номинированы Юрий Сёмин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.