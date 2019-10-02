Гальего рассказал, из-за чего у «Эспаньола» могут возникнуть проблемы в матче ЛЕ с ЦСКА

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Главный тренер испанского «Эспаньола» Давид Гальего поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с российским ЦСКА.
Гальего рассказал, из-за чего у «Эспаньола» могут возникнуть проблемы в матче ЛЕ с ЦСКА
  • © Pressinphoto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«ЦСКА — это динамичная, агрессивная команда, которая хорошо играет впереди, активно идёт в прессинг. Здесь, безусловно, молодость с физической точки зрения играет свою роль. Если внимательно не отнестись к каждому из игроков, у нас могут быть серьёзные проблемы», — приводит слова Гальего ТАСС.

Он отметил, что его команде нужна победа в предстоящем матче, а ничью можно будет считать хорошим результатом, только при определённых условиях.

«Можно играть хорошо, не использовать много моментов и упустить победу, а можно проявить характер и вырвать ничью. Победа по многим причинам нужна и болельщикам, и игрокам, и мне. Будем надеяться, что завтра все факторы сложатся и результат будет достигнут», — добавил специалист.

Игра состоится 3 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 19:55.

Ранее Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЛЕ с «Эспаньолом».

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