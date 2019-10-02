Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЛЕ с «Эспаньолом»

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Эспаньолом».

«Завтрашняя игра будет отличаться от тех, что мы проводим в чемпионате. Впрочем, она будет отличаться и для «Эспаньола», потому что будет другой футбол», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

По его словам, ЦСКА не стоит думать о том, что у «Эспаньола» не всё хорошо в чемпионате Испании.

«Лига Европы — турнир скоротечный, если теряешь очки в первом и втором турах, очень сложно бороться за выход из группы. На мой взгляд, ключевыми всегда являются спаренные матчи. К пятому туру ты уже понимаешь, кто и на каком месте может быть, во многих группах к пятому туру исход уже ясен», — добавил специалист.

Игра состоится 3 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 19:55.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.