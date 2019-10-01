УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов ЦСКА и «Краснодар».

Матч ЦСКА — «Эспаньол» рассудит бригада арбитров из Турции под руководством Али Палабыйыка. Его помощниками станут Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман, а резервным арбитром — Мете Калкаван. Игра состоится 3 октября в Мосве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:55.

Бригада арбитров из Хорватии под руководством Ивана Бебека обслужит матч между «Краснодаром» и «Хетафе». Помощниками главного судьи станут Горан Патаки и Боян Зобеница, а четвёртым рефери — Марио Зебец. Матч состоится 3 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе и начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Фейеноорд» и «Порту» в Лиге Европы.