Самуэльссон: РУСАДА необходимо немедленно ограничить в правах

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон высказался о возможном повторном отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете ситуации с выявлением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА необходимо немедленно ограничить в правах. Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта», — приводит слова Самуэльссона Idrettspolitikk.

Он отметил, что пришло время всем другим международным федерациям последовать примеру IAAF и запретить России выступать на соревнованиях, допуская лишь спортсменов, получивших нейтральный статус.

Шведский биатлонист также высказал мнение, что авторитет и доверие к WADA полностью исчезли.

«Члены исполнительного комитета WADA, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть посты. Только после этого WADA сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», — добавил олимпийский чемпион.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.