Самуэльссон: РУСАДА необходимо немедленно ограничить в правах
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«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА необходимо немедленно ограничить в правах. Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта», — приводит слова Самуэльссона Idrettspolitikk.
Он отметил, что пришло время всем другим международным федерациям последовать примеру IAAF и запретить России выступать на соревнованиях, допуская лишь спортсменов, получивших нейтральный статус.
Шведский биатлонист также высказал мнение, что авторитет и доверие к WADA полностью исчезли.
«Члены исполнительного комитета WADA, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть посты. Только после этого WADA сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», — добавил олимпийский чемпион.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.