СМИ: Маркизио принял решение завершить карьеру

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио принял решение завершить карьеру.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянец 3 октября на специальной пресс-конференции объявит о своём уходе из футбола.

Отмечается, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. Большую часть своей карьеры — 12 лет — он провёл в туринском «Ювентусе», воспитанником которого является. Ещё один год он играл за «Эмполи» на правах аренды.

Ранее Икер Касильяс заявил, что готов завершить карьеру, если это потребуется.