«Зенит» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инцидентам, имевшим в матчах 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Локомотив» оштрафован на 40 тыс. рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики и ещё на 30 тыс. — за выход главного тренера за пределы технической зоны. «Зенит», в свою очередь, оштрафован на 60 тыс. рублей за выкрики фанатов и на 90 тыс. — за использование пиротехники.

ЦСКА оштрафован на 10 тыс. рублей за взрыв одной петарды на гостевом матче с «Уралом»,  «Рубин» и «Уфа» — на 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно за нецензурные выкрики болельщиков. «Тамбов» и «Сочи» были оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за поведение своих игроков, получивших большое количество жёлтых карточек — семь и шесть — в матчах с «Крыльями Советов» и «Ахматом» соответственно.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал Олега Кононова на 100 тыс. рублей.

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