КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершении встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован на 100 тыс. рублей.

Он отметил, что если бы «Спартак» не направил Кононова на пресс-конференцию и интервью, то был бы оштрафован клуб.

Поражение от «Оренбурга» стало четвёртым подряд для «Спартака» в РПЛ. После матча Кононов подал в отставку.

Ранее Алекс Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.