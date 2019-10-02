КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей
- РИА Новости
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершении встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован на 100 тыс. рублей.
Он отметил, что если бы «Спартак» не направил Кононова на пресс-конференцию и интервью, то был бы оштрафован клуб.
Поражение от «Оренбурга» стало четвёртым подряд для «Спартака» в РПЛ. После матча Кононов подал в отставку.
Ранее Алекс Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.