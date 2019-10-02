КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершении встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован на 100 тыс. рублей.

Он отметил, что если бы «Спартак» не направил Кононова на пресс-конференцию и интервью, то был бы оштрафован клуб.

Поражение от «Оренбурга» стало четвёртым подряд для «Спартака» в РПЛ. После матча Кононов подал в отставку.

Ранее Алекс Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.

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