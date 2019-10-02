Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста

Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.

«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что Андре поправится в ближайшие десять дней», — цитирует Хаспела Sport24.

По его словам, ему неизвестно, каким образом футболист заболел.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». На данный момент на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера.