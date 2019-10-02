Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
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«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что Андре поправится в ближайшие десять дней», — цитирует Хаспела Sport24.
По его словам, ему неизвестно, каким образом футболист заболел.
Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». На данный момент на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера.