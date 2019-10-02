Итальянская журналистка отреагировала на непристойное предложение фанатов «Наполи»
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Когда Леотта проходила мимо фанатской трибуны неаполитанцев, болельщики начали кричать ей, чтобы она показала грудь.
Журналистка в ответ помахала им указательным пальцем, а затем показала жест «палец вниз».
Ранее Роман Широков раскритиковал футболистов «Спартака», подошедших разговаривать с фанатами.
Napoli - Brescia. 29.09.2019— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019
Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta - "show us tits" pic.twitter.com/jkRwjF8LIx