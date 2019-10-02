Итальянская журналистка отреагировала на непристойное предложение фанатов «Наполи»

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Итальянская журналистка Дилетта Леотта отреагировала на непристойные призывы фанатов «Наполи» во время матча шестого тура Серии A с «Брешией».
Итальянская журналистка отреагировала на непристойное предложение фанатов «Наполи»
  • © dilettaleotta
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Когда Леотта проходила мимо фанатской трибуны неаполитанцев, болельщики начали кричать ей, чтобы она показала грудь.

Журналистка в ответ помахала им указательным пальцем, а затем показала жест «палец вниз».

Ранее Роман Широков раскритиковал футболистов «Спартака», подошедших разговаривать с фанатами.

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