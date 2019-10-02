Футболист «Атлетико» Фелиш назвал сильные стороны «Локомотива»

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш оценил уровень московского «Локомотива» после победы в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Локомотив» — сложный соперник. Агрессивный, быстрый в контратаках. У «Локомотива» много хороших игроков, таких как Жоау Мариу и другие», — цитирует Фелиша Sport24.

Он также признался, что ему важно стать самым молодым автором гола в составе «Атлетико» в ЛЧ.

«Атлетико» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:0.

Ранее футболист «Локомотива» Александр Коломейцев заявил, что не стоит винить Смолова в поражении от «Атлетико».