СМИ: Шевченко готов возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выдвинул два условия, при выполнении которых он готов возглавить «Милан».

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своём Twitter, Шевченко рассчитывает на совмещение должностей в национальной команде и «Милане».

При этом возможное назначение на пост главного тренера итальянского клуба должно произойти не раньше ноября из-за важных матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, в которых сборная Украины сыграет с Литвой и Португалией.

Андрей Шевченко является бывшим нападающим «Милана». На его счету 175 забитых мячей за итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что Шевченко прибыл на переговоры с руководством «Милана».