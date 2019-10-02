СМИ: Шевченко готов возглавить «Милан» при двух условиях
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Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своём Twitter, Шевченко рассчитывает на совмещение должностей в национальной команде и «Милане».
При этом возможное назначение на пост главного тренера итальянского клуба должно произойти не раньше ноября из-за важных матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, в которых сборная Украины сыграет с Литвой и Португалией.
Андрей Шевченко является бывшим нападающим «Милана». На его счету 175 забитых мячей за итальянский клуб.
Ранее сообщалось, что Шевченко прибыл на переговоры с руководством «Милана».