СМИ: Шевченко готов возглавить «Милан» при двух условиях

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выдвинул два условия, при выполнении которых он готов возглавить «Милан».
СМИ: Шевченко готов возглавить «Милан» при двух условиях
  • © РИА Новости

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своём Twitter, Шевченко рассчитывает на совмещение должностей в национальной команде и «Милане».

При этом возможное назначение на пост главного тренера итальянского клуба должно произойти не раньше ноября из-за важных матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, в которых сборная Украины сыграет с Литвой и Португалией.

Андрей Шевченко является бывшим нападающим «Милана». На его счету 175 забитых мячей за итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что Шевченко прибыл на переговоры с руководством «Милана».

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