СМИ: Шевченко прибыл в Италию для переговоров с «Миланом»
- © Gerry Schmit, via www.imago-imag/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Как сообщает Football Italia, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в настоящее время находится в Милане. По мнению итальянских журналистов, 43-летний специалист обсуждает с руководством одноимённого клуба возможность возглавить команду.
В настоящее время «Милан» возглавляет Марко Джампаоло, при котором команда проиграла в четырёх матчах чемпионата Италии из стартовых шести.
Ранее сообщалось, что Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера «Милана».