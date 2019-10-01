СМИ: Шевченко прибыл в Италию для переговоров с «Миланом»

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Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко проведёт переговоры с руководством «Милана» относительно работы в итальянском клубе.
СМИ: Шевченко прибыл в Италию для переговоров с «Миланом»
  • © Gerry Schmit, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Football Italia, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в настоящее время находится в Милане. По мнению итальянских журналистов, 43-летний специалист обсуждает с руководством одноимённого клуба возможность возглавить команду.

В настоящее время «Милан» возглавляет Марко Джампаоло, при котором команда проиграла в четырёх матчах чемпионата Италии из стартовых шести.

Ранее сообщалось, что Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера «Милана».

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