СМИ: Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера «Милана»
Как сообщает Tuttomercatoweb, после четырёх поражений в стартовых шести турах руководство клуба может отправить в отставку нынешнего наставника команды Марко Джампаоло. В качестве потенциального сменщика рассматривается кандидатура Андрея Шевченко.
В качестве футболиста украинец провёл за «Милан» 333 матча и забил 175 голов. В 2003 году Шевченко побеждал с итальянским клубом в Лиги чемпионов, а в 2004 году получил награду лучшему игроку Европы — «Золотой мяч».
Ранее «Фиорентина» обыграла «Милан» в матче шестого тура Серии А.