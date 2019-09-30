СМИ: Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера «Милана»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может вернуться в «Милан», в котором провёл большую часть карьеры футболиста.

Как сообщает Tuttomercatoweb, после четырёх поражений в стартовых шести турах руководство клуба может отправить в отставку нынешнего наставника команды Марко Джампаоло. В качестве потенциального сменщика рассматривается кандидатура Андрея Шевченко.

В качестве футболиста украинец провёл за «Милан» 333 матча и забил 175 голов. В 2003 году Шевченко побеждал с итальянским клубом в Лиги чемпионов, а в 2004 году получил награду лучшему игроку Европы — «Золотой мяч».

Ранее «Фиорентина» обыграла «Милан» в матче шестого тура Серии А.