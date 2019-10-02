Экс-футболист «Ниццы» рассказал, почему украл часы своего одноклубника

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Бывший нападающий французской «Ниццы» Ламин Диаби объяснил, почему украл часы у одноклубника Каспера Дольберга.
Экс-футболист «Ниццы» рассказал, почему украл часы своего одноклубника
  • © Global Look Press

«Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга», — говорится в сообщении игрока в Twitter.

По его словам, он забрал часы без причины, но предположил, что это могло быть сделано из зависти к партнёру по команде. Диаби признался, что он совершил трусливый поступок.

«Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиваться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня», — написал Диаби.

В сентябре Диаби украл из раздевалки часы Дольберга за €70 тыс. Недавно «Ницца» расторгла контракт с форвардом по итогам инцидента.

Ранее сообщалось, что дом экс-футболиста Семшова ограбили на 20 млн рублей.

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