Экс-футболист «Ниццы» рассказал, почему украл часы своего одноклубника
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«Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга», — говорится в сообщении игрока в Twitter.
По его словам, он забрал часы без причины, но предположил, что это могло быть сделано из зависти к партнёру по команде. Диаби признался, что он совершил трусливый поступок.
«Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиваться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня», — написал Диаби.
В сентябре Диаби украл из раздевалки часы Дольберга за €70 тыс. Недавно «Ницца» расторгла контракт с форвардом по итогам инцидента.
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