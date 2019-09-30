СМИ: Дом экс-футболиста Семшова ограбили на 20 млн рублей

Четверо неизвестных ограбили дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова.

Как сообщает kp.ru, ночью 29 сентября грабители ворвались в дом экс-спортсмена на Рублёвке через окно.

Преступники забрали 15 тыс. рублей из сумки жены Семшова, которая находилась дома. Помимо этого, они украли несколько пар часов и ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается примерно в 20 млн рублей.

Отмечается, что грабители применили насилие к супруге бывшего полузащитника «Динамо» и «Зенита», которое оказалось неопасным для её жизни.

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико».