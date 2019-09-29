СМИ: Дом футболиста «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»
- © Mutsu Kawamori/AFLO
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Как сообщает El Chiringuito, во время проникновения злоумышленников дома находились жена и дочь 27-летнего бразильца.
Отмечается, что они не пострадали.
Подробности о том, что было украдено, и о нанесённом материальном ущербе не сообщаются.
Матч «Реал» — «Атлетико», прошедший 28 сентября, завершился вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что на чемпионате Испании «Реал» под руководством Зидана впервые не пропустил в трёх матчах подряд.