СМИ: Дом футболиста «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

Дом полузащитника «Реала» Каземиро обокрали во время матча седьмого тура испанской Примеры с «Атлетико».

Как сообщает El Chiringuito, во время проникновения злоумышленников дома находились жена и дочь 27-летнего бразильца.

Отмечается, что они не пострадали.

Подробности о том, что было украдено, и о нанесённом материальном ущербе не сообщаются.

Матч «Реал» — «Атлетико», прошедший 28 сентября, завершился вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Испании «Реал» под руководством Зидана впервые не пропустил в трёх матчах подряд.