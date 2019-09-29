«Реал» впервые не пропустил в трёх матчах чемпионата Испании подряд под руководством Зидана

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В матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» в мадридском дерби сыграл вничью с «Атлетико» — 0:0.
«Реал» впервые не пропустил в трёх матчах чемпионата Испании подряд под руководством Зидана
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Этот поединок стал для «Реала» третьим подряд в рамках испанского чемпионата, в котором команда не пропустила ни одного мяча. Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, нынешняя сухая серия мадридского коллектива в национальном первенстве является наиболее продолжительной под руководством Зинедина Зидана.

Французский специалист впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года и вернулся в клуб в марте 2019-го после годичного перерыва. Зидан трижды приводил коллектив из Мадрида к победе в Лиге чемпионов, но чемпионат Испании выиграл лишь однажды — в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в чемпионате Испании по футболу.

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