Тренер «Барселоны» не уверен, что Месси сыграет с «Интером»

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча с итальянским «Интером» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лионель Месси работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Не уверен, что они будут готовы к матчу», — приводит слова Вальверде официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, также пропустят встречу Ансу Фати, Жорди Альба и Самюэль Юмтити.

Игра состоится 2 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Ранее Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси.