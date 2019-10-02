Тренер «Барселоны» не уверен, что Месси сыграет с «Интером»
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«Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лионель Месси работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Не уверен, что они будут готовы к матчу», — приводит слова Вальверде официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По его словам, также пропустят встречу Ансу Фати, Жорди Альба и Самюэль Юмтити.
Игра состоится 2 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Ранее Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси.