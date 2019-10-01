Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
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«Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, потому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, и мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять нашу связь, чтобы это положительно сказалось на выступлениях. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», — цитирует француза Marca.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.
Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.