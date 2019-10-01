Шевченко опроверг слухи о контактах с «Миланом»

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Главный тренер сборной Украины назвал целью своего визита в Италию посещение матча «Аталанты».
Шевченко опроверг слухи о контактах с «Миланом»
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

«Я люблю «Милан», но клуб не связывался со мной. Сейчас я — главный тренер сборной Украины, и все свои силы я хочу отдать родине. Я хочу поехать со своими футболистами на Евро-2020. Я планирую посетить матч «Аталанты», где играет Руслан Малиновский, после чего пойду ужинать с моими миланскими друзьями. Уверен, что Мальдини и Бобан — это гаранты возвращения «Милана» на былой уровень. Клуб навсегда в моём сердце, и уверен, что совсем скоро у них всё наладится», — цитирует Шевченко Football Italia.

В настоящее время главный тренер сборной Украины присутствует на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Шахтёром», который проходит в Милане.

Ранее сообщалось, что Шевченко прибыл в Италию для переговоров с «Миланом».

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