Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время

Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.

«Цомая — заместитель и правая рука Томаса Цорна, наиболее приближённая к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведёт он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдёт о согласовании контракта и прочих юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», — написал Арустамян в Telegram.

«Спартак» лишился главного тренера после отставки Олега Кононова, который покинул пост после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2).

Ранее Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.