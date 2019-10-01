Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время

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Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.
Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время
  • © Guido Kirchner/dpa
  • globallookpress.com

«Цомая — заместитель и правая рука Томаса Цорна, наиболее приближённая к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведёт он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдёт о согласовании контракта и прочих юридических нюансах. Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», — написал Арустамян в Telegram.

«Спартак» лишился главного тренера после отставки Олега Кононова, который покинул пост после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2).

Ранее Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени.

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