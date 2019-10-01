«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» на своём льду обыграл ярославский «Локомотив».
«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Автомобилиста» забрасывали Иван Вишневский, Дэн Секстон, Найджел Доус и Андрей Василевский. Единственная шайба «Локомотива» — на счету Николая Коваленко.

В параллельном матче «Салават Юлаев» крупно обыграл «Торпедо» — 5:1.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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