«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» на своём льду обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Автомобилиста» забрасывали Иван Вишневский, Дэн Секстон, Найджел Доус и Андрей Василевский. Единственная шайба «Локомотива» — на счету Николая Коваленко.

В параллельном матче «Салават Юлаев» крупно обыграл «Торпедо» — 5:1.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.