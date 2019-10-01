«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Автомобилиста» забрасывали Иван Вишневский, Дэн Секстон, Найджел Доус и Андрей Василевский. Единственная шайба «Локомотива» — на счету Николая Коваленко.
В параллельном матче «Салават Юлаев» крупно обыграл «Торпедо» — 5:1.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.