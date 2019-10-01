WBC выступил против участия профессиональных боксёров в Олимпийских играх
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«WBC категорически против участия профессионалов в Олимпийских играх. Это недопустимо, против этого выступают фанаты и эксперты. Олимпийский турнир предназначен для любителей, это два разных вида спорта. Если любой действующий профессиональный боксёр будет принимать участие в Олимпиаде, мы отстраним его минимум на два года», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана Mirror.
О желании выступить на Олимпиаде высказался действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис.
Ранее сообщалось, что WBA рассматривает вариант титульного боя для Лебедева в случае возобновления карьеры.