WBC выступил против участия профессиональных боксёров в Олимпийских играх

Всемирный боксёрский совет (WBC) грозится дисквалифицировать тех профессионалов, которые будут выступать на Олимпиаде-2020 в Токио.

«WBC категорически против участия профессионалов в Олимпийских играх. Это недопустимо, против этого выступают фанаты и эксперты. Олимпийский турнир предназначен для любителей, это два разных вида спорта. Если любой действующий профессиональный боксёр будет принимать участие в Олимпиаде, мы отстраним его минимум на два года», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана Mirror.

О желании выступить на Олимпиаде высказался действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис.

Ранее сообщалось, что WBA рассматривает вариант титульного боя для Лебедева в случае возобновления карьеры.