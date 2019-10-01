Мостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.

«Мне кажется, у «Локомотива» есть шанс. С одной стороны, с «Атлетико» тяжело играть, а с другой — легко, потому что их стиль известен. От них ушёл Гризманн, они немного потеряли импровизацию и неординарность, которую он привносил. Сегодня «Локомотиву» нужно сыграть так, как они играют обычно, действовать кинжальными уколами. Раскрываться не нужно, в атаку можно побежать и вдвоём или втроём», — цитирует Мостового Sport24.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22:00 мск.

Ранее в РФС дали оценку словам Смолова, сказанным в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».