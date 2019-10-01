Бой Лебедева с Макабу запланирован на конец года

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев может возобновить карьеру поединком с конголезцем Илунгой Макабу.

«Мы обсуждали с Денисом поединок с Макабу. Мы поможем организовать такой бой. Думаем, что это можно сделать до конца года в одном из регионов России. К примеру, в декабре в Красноярске», — цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы и два поражения на профессиональном ринге. В июле россиянин завершил карьеру, однако впоследствии заявил, что заинтересован в поединке с Макабу.

Ранее промоутер заявил, что Поветкин дал согласие на поединок с Хантером.