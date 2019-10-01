Медведев поздравил Ласицкене с победой на ЧМ по лёгкой атлетике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с завоеванием золота на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях — впечатляющий результат. Желаю новых побед», — написал Медведев в Facebook.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 м. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 году.

Ранее Геннадий Габрилян выразил уверенность в том, что Ласицкене не будет менять гражданство.