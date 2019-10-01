Тренер Ласицкене о мировом рекорде: пока не получается, не знаю, как это объяснить

Короткая ссылка
Личный тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян высказал мнение о том, почему его подопечной не удаётся побить мировой рекорд.
Тренер Ласицкене о мировом рекорде: пока не получается, не знаю, как это объяснить
  • © Wang Jingqiang/Xinhua
  • globallookpress.com

«По поводу рекордов мы задумываемся абстрактно. Ведь если ставить себе чёткую планку в виде какого-то рекорда, то это значит ставить себя в определённые рамки, границы. А у нас принцип — никаких границ в качестве границ. Поэтому Маша каждый раз старается изо всех сил, ну а там уже — сколько получится», — приводит слова Габриляна «Матч ТВ».

Он отметил, что именно такой подход позволяет его подопечной добиваться высоких результатов.

«Конечно, болельщики Маши хотят, чтобы она прыгнула на мировой, и мы хотим, но пока не получается, не знаю, как это объяснить», — добавил специалист.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе с результатом 2,04 м. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 году.

Мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин составляет 2,09 м и был установлен представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой в 1987 году.

Ранее сообщалось, что Ласицкене назвала победу на ЧМ в Дохе самой необычной в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить