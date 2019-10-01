Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд в беседе с Nation News оценил состав сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.

Он отметил, что от главного тренера Станислава Черчесова сейчас требуется выход из группы и понятно, что вся ответственность будет на тренерском штабе.

«Мы видим, что Черчесов взял в команду футболистов, которым доверяет. Я думаю, что это оптимальный состав», — заявил Рейнгольд.

По его словам, он не видит ничего особенного в первой игре с Шотландией. Эксперт выразил надежду, что команда будет придерживаться того взгляда на футбол, который есть на данный момент.

Ранее президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова.