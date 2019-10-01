В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном приглашении Карреры

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Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал сообщения СМИ о возможном приглашении итальянского специалиста, бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.
В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном приглашении Карреры
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Я уже говорил, что место Миодрага Божовича и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе. Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка», — приводит слова Шашкова «Чемпионат».

По информации СМИ, Божович, возглавляющий «Крылья Советов» с 2018 года, может быть уволен с поста главного тренера команды, а одним из кандидатом на его место называют Карреру, который после ухода из «Спартака» осенью 2018 года так и не нашёл новую работу.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» отказался назначить Карреру наставником команды.

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