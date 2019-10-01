Пахноцкая рассказала о возможных проблемах из-за вещества, включённого в новый список WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала включение в мониторинговый список Всемирного антидопингового агентства (WADA) вещества экдистерон.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, данный препарат широко используется в спорте, в том числе и в российском, поэтому не исключён вариант повторения ситуации с мельдонием, когда ряд спортсменов были дисквалифицированы за обнаружение его следов в допинг-пробах.

Экдистерон — это соединение стероидной структуры, в фармацевтике использующееся как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.

Ранее стало известно, что WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2020 год.